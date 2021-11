Alvaro Odriozola, terzino destro della Fiorentina, ha parlato al canale ufficiale della società gigliata dopo la sconfitta contro la Juventus:



"Non posso essere felice perché abbiamo perso nei minuti finali, ma penso che la strada è giusta e dobbiamo tenere la testa alta. Credo che abbiamo fatto le cose bene, ma i piccoli dettagli hanno cambiato la partita. Espulsione Milenkovic? Può succedere. Nel primo tempo potevamo segnare e non lo abbiamo fatto, poi con queste squadre diventa complicato. Appena arrivato ero reduce dal Covid e dunque non ero al massimo, piano piano sto lavorando per fare quello che l'allenatore mi dice. Milan? Sarà una partita complicata, ma se vogliamo giocare in Europa l'anno prossimo dobbiamo vincere".