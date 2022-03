Alvaro Odriozola avrebbe potuto giocare la sfida di domani tra Fiorentina e Juventus con la maglia bianconera. A spiegarlo è lo stesso terzino spagnolo, che in un'intervista a Tuttosport racconta di quando la Juve stava pensando di portarlo in Italia: "Era il 2017, arrivavo da una stagione positiva e sapevo che mi stavano cercando tante società tra le quali anche la Juventus. Ma il Real Madrid era il top, non avrei potuto dire di no ai Blancos".