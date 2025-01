Fiorentina, offerta al PSG per Ndour. Può sbloccare Kolo Muani alla Juventus, ma c'è un intreccio con Skriniar

Secondo quanto viene riportato da Fabrizio Romano, infatti,. Le ultime indiscrezioni informano come la società gigliata sia in pole position e stia guidando la corsa al classe 2004, attualmente in prestito al Besiktas e tra i giocatori che il club parigino stia cercando di vendere definitivamente così da poter permettere l’uscita in prestito sia di Randal Kolo Muani (diretto alla Juventus) sia di Milan Skriniar, a un passo dal Fenerbahce.

L’ex attaccante dell’Eintracht Francoforte è il prescelto da parte del CFO Cristiano Giuntoli per rinforzare l’attacco a disposizione di Thiago Motta e fornire un’alternativa a Dusan Vlahovic. L’affare non è mai stato in bilico: l’unica problematica riguarda gli slot prestiti del PSG, attualmente terminati visti i 6 giocatori in prestito attualmente in giro per l’Europa (esclusi gli Under 21 e i giocatori formati nel vivaio della capitale francese, a patto che sia anch’essi Under 21).

Infatti, c’è una trattativa parallela che sta conducendo il PSG., con lo stipendio che sarà condiviso fino alla fine della stagione per il difensore che firmerà il contratto per giocare in Super Lig, come riportato da Fabrizio Romano., destinato alla Serie A, per poter finalizzare anche questa trattativa, con Carlos Soler indiziato numero uno. Scelte da prendere a stretto giro di posta.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui