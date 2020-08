La Fiorentina continua a valutare la cessione di Federico Chiesa, considerato non più incedibile. Come racconta La Nazione, la pista italiana è percorribile, con Juventus e Inter che seguono il ragazzo, ma i viola preferirebbero la pista estera. Il Manchester United, infatti, ha offerto 55 milioni, e i viola vorrebbero creare un'asta al rialzo per il gioiello di casa.