A poche ora dalla conclusione del calciomercato ilestivo, dopo un'intera estate passata ad allenarsi a parte, l'attaccante della Fiorentina Aleksandr Kokorin adesso è davvero vicino a lasciare Firenze. Dopo settimane spese dal club per cercare una dignitosa sistemazione per il russo con l'inizio ufficiale della stagione il giocatore ha capito che anche quest'anno le possibilità di giocarsi le sue carte saranno nuovamente irrisorie e per questo starebbe veramente pensando ad un trasferimento altrove. Nelle ultime ore la Fiorentina avrebbe rifiutato un'offerta dall'Aris Limassol, club della massima divisione cipriota. In caso di raggiungimento di un accordo con l'entourage del giocatore, la Fiorentina potrebbe liberare un ulteriore slot da extracomunitario. Kokorin in squadra troverebbe anche un'altra ex meteora viola, l'attaccante belga Kevin Mirallas.