Appena rientrato e subito andato in gol in una stagione che, suo malgrado lo ha visto davvero poco fra i protagonisti per problemi fisici che ora, finalmente sembrano essere alle spalle. Nico Gonzalez è una delle armi in più a disposizione della Fiorentina di Vincenzo Italiano per questo 2023, ma sull'esterno argentino incombe l'ombra del mercato perché da un mercato come quello della Premier League stanno arrivando proposte difficili da rifiutare.



OFFERTA MONSTRE - Secondo quanto riportato da Sky nelle ultime ore il Leicester ha prospettato alla dirigenza viola una proposta monstre (per il rendimento avuto in stagione dall'ex-Stoccarda) da 30 milioni di sterline, al cambio 34 milioni di euro. Non è un caso, infatti, che nelle ultime ore il club viola stia lavorando con forza sul mercato degli esterni d'attacco con i nomi di Boga e Brekalo tornati fortemente nel mirino. Sengale che la tentazione di accettare la proposta è forte, ma senza lasciar scoperto un reparto offensivo che sta lentamente ritrovando la quadratura pensata ad inizio anno. Per la decisione finale servirà quantomeno attendere il rientro di Rocco Commisso in Italia, atteso già domani per la sfida di Coppa Italia in programma al Franchi contro la Sampdoria.