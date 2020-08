Nell’articolo di mercato dedicato alla Roma, Il Messaggero tira in ballo anche il futuro di Federico Fazio. Il centrale argentino classe ’87 non è certo della permanenza in maglia giallorossa, tanto che negli ultimi giorni sarebbero arrivare due offerte per lui: una dal Villarreal (l’eventuale nuova avventura in Spagna sarebbe un ritorno dopo l’esperienza a Siviglia), l’altra dalla Fiorentina.