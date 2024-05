Fiorentina, offerta per Szymanski. E' seguito anche dal Napoli

Lasi gode il raggiungimento della finale di Conference League, ma comincia già a studiare le mosse di mercato per la prossima stagione. Attacco ma non solo, si cerca un rinforzo di qualità per il centrocampo e dalla Turchia rimbalza una nuova indiscrezione:piace e non poco alla Viola.Il centrocampista offensivo polacco classe 1999, di proprietà del, è da tempo sui taccuini delle big europee e dopo una stagione non del tutto convincente il club di Istanbul sta valutando la sua cessione in estate. E il club gigliato è pronto a fare sul serio.

- Secondo il portale turco Takvim.com, la Fiorentina ha presentato un'per Szymanski. Una cifra che, tuttavia, difficilmente può convincere il Fenerbahce.- Il club di Istanbul infatti valuta il centrocampista polacco almeno, una somma distante da quella che avrebbe proposto la Viola.- La Fiorentina non è l'unico club ad essersi messo sulle tracce di Szymanski, c'è concorrenza in Europa e in particolare anche in Italia. Il giocatore è stato accostato al, ma è soprattutto ilad essersi interessato visto l'addio dial termine della stagione.

- Nel 2023/24 con il Fenerbahce Szymanski ha collezionato complessivamente 52 presenze mettendo a segno 12 gol, ma nessuno in Conference League, e 18 assist.