Jagos Vukovic è il nome per la difesa della Fiorentina. Il difensore è arrivato all'Hellas Verona durante la scorsa sessione di mercato in prestito con diritto di riscatto dall'Olympiakos: la retrocessione dei veneti rende difficile una possibile conferma in maglia gialloblu, dunque i viola si sono inseriti sulle tracce del calciatore. Secondo quanto riportato da Snda.gr, la società toscana avrebbe offerto ai greci circa due milioni di euro per il cartellino del classe '88, in rete durante l'attuale campionato proprio al 'Franchi'.