20 milioni di euro per Domenico Berardi. Questa, scrive la Gazzetta di Modena, l'ultima offerta della Fiorentina per l'attaccante calabrese. Secco no del Sassuolo, che valuta il calciatore classe '94 come Politano (fresco di trasferimento all'Inter), quindi tra i 25 e i 30 milioni di euro.