Fiorentina: offerto uno scambio al Bologna

Fiorentina e Bologna volano al quarto e al quinto posto in classifica. In attesa di sfidarsi ai quarti di finale in Coppa Italia, i due club dialogano sul mercato. I viola offrono uno scambio di prestiti tra due esterni offensivo classe 1998: lo svedese Jesper Karlsson e il francese Jonathan Ikoné.



In uscita da Firenze c'è anche il croato Josip Brekalo (classe 1998) verso la Dinamo Zagabria. Inoltre la Fiorentina segue il tedesco Niklas Beste (classe 1999) dell'Heidenheim, l'olandese Calvin Stengs (classe 1998) del Feyenoord e il belga Cyril Ngonge (classe 2000) dell'Hellas Verona. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, per giugno nel mirino dei viola c'è pure il difensore argentino dell'Udinese, Nehuen Perez (classe 2000).