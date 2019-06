12.50 - Rocco Commisso ha appena fatto il suo ingresso nella sede milanese di Tod's. A breve inizierà quello che potrebbe essere l'incontro decisivo per il passaggio di proprietà della Fiorentina.











11.55 - Giungono novità importanti sul futuro della Fiorentina direttamente dagli uffici milanesi della Tod's. Pochi minuti hanno fatto il loro ingresso, assieme, il presidente viola Mario Cognigni e Joe Barone, braccio destro dell'imprenditore italo-statunitense Rocco Commisso. Questo significa che la trattativa è entrata nella sua fase conclusiva, col closing atteso tra oggi e domani. Al momento, all'interno della sede della Tod's, si troverebbe la dirigenza toscana al gran completo e gli esponenti della proprietà, mentre Commisso sarebbe ancora nel suo hotel, in attesa del via libera per contattare il notaio che presiederà al momento delle firme.





Oggi è un giorno importante, forse decisivo, per il futuro della Fiorentina. Infatti è in agenda a Milano un incontro fra Rocco Commisso e i fratelli Della Valle per definire il passaggio di proprietà del club viola, valutato circa 180 milioni di euro.