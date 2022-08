Dopo più di due mesi dall’ultima di campionato contro la Juventus, in cui la Fiorentina di Vincenzo Italiano riuscì a conquistare il pass per i preliminari di Conference League, quest’oggi i viola sapranno quale sarà l’avversario tra loro e il tanto agognato ritorno in Europa. Questo pomeriggio alle ore 14 a Nyon, l’Uefa terrà il sorteggio ufficiale che delineerà tutte le sfide di accesso alla fase a girone della nuova competizione continentale.



Il club di Rocco Commisso, secondo quanto imposto dal regolamento, è già stato inserito in un raggruppamento dal quale conoscerà la sua prossima avversaria. I viola infatti verranno abbinati ad uno di questi 4 accoppiamenti: Twente-Cukaricki, Lillestroem-Anversa, CSKA Sofia-St. Patrick’s, Sepsi-Djungardens. Scopriremo poi con certezza chi sarà la squadra prescelta solo al termine del terzo turno preliminare che ha il ritorno fissato per l’11 Agosto, a solo una settimana dal play off. La Fiorentina giocherà l’andata il 18 Agosto in trasferta ed il ritorno al Franchi il 25.