A quasi ormai più di due settimane dall’ultima sfida di campionato contro il Milan, questo pomeriggio la Fiorentina di Vincenzo Italiano tornerà ad allenarsi sul campo per preparare la ripresa del campionato di Gennaio: la truppa viola è convocata al Centro Sportivo Davide Astori per questo pomeriggio attorno alle 14.



Per il tecnico gigliato ci sarà la possibilità di valutare la condizione fisica della sua rosa, anche se chiaramente dovrà fare i conti con le assenze per il mondiale. L’edizione odierna de La Nazione sottolinea inoltre che, oltre ai viola mundial, anche altri due giocatore potranno beneficiare di qualche giorno in più di riposo: stiamo parlando di Barak e Kouame che, avendo risposto in precedenza alle convocazioni per le amichevoli delle rispettive nazionali, avranno la possibilità di godersi qualche ora in più con la propria famiglia. Out anche Nico Gonzalez, tornato in argentina per qualche giorno con il permesso del club.



Secondo il quotidiano invece sarà presente regolarmente Riccardo Sottile che però, a causa della piccola operazione a cui si è sottoposto la scorsa settimana, non potrà prender parte a nessuna sessione di allenamento finche non riceverà il via libera dallo staff medico. Situazione in corso di evoluzione invece per Gaetano Castrovilli che, dopo essersi allenato per tanto tempo in solitaria, adesso sta riniziando ad allenarsi regolarmente in gruppo: anche per lui il rientro sembra essere veramente dietro l’angolo.