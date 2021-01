La Fiorentina ha iniziato la sua campagna acquisti, e dopo l’arrivo di Aleksandr Kokorin, concluso oggi con il giocatore che ha incontrato il tecnico Prandelli ed i nuovi compagni, la società viola sta già preparando il prossimo colpo. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, in giornata Pradè tenterà la stretta per Kevin Malcuit, esterno del Napoli che ha già dato il suo ok al trasferimento in viola. La Fiorentina, alla ricerca di un titolare per la fascia destra, vorrebbe formalizzare nel minor tempo possibile il trasferimento del francese, in modo da averlo a disposizione già per i prossimi impegni.



TRATTATIVA - La giornata di oggi sarà quella giusta per limare gli ultimi dettagli del trasferimento, visto che tutte le parti vogliono arrivare alla conclusione dell’affare. Napoli e Fiorentina stanno trattando per un’operazione complessiva sui 6 milioni di euro, divisi tra un prestito oneroso di un milione, e un diritto di riscatto a 5. Tempo di limare gli ultimi dettagli, con Malcuit che già domani potrebbe svolgere le visite mediche con la Fiorentina.