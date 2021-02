Nel pomeriggio di oggi riprenderanno gli allenamenti in casa Fiorentina e ci sarà subito una nuova valutazione sulle condizioni fisiche di Jack Bonaventura, anche attraverso alcuni accertamenti specifici se ce ne sarà bisogno. Per l’ex Milan non manca l’ottimismo in vista della trasferta di domenica a Udine e Prandelli spera di poter contare su di lui. Così riporta il Corriere dello Sport.