Arrivano buone notizie per Vincenzo Italiano e la sua Fiorentina. Nel giorno del recupero contro l’Udinese, prima partita del girone di ritorno rinviata a causa del Covid lo scorso gennaio, il tecnico viola può tirare un sospiro di sollievo per quanto riguarda gli infortunati. I viola sono pronti a riscattare la sconfitta di Salerno, e sono decisi a regalare un’ulteriore gioia al pubblico del Franchi, ma per questo servirà la miglior formazione.



L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport – Stadio ha cercato di fare il punto degli acciaccati in casa Fiorentina. Nessuno problema per Odriozola che, dopo esser già subentrato a Venuti nella sfida persa contro la Salernitana oggi contro i friulani dovrebbe partire dal primo minuto. Situazioni diverse ma in netto miglioramento quelle di Bonaventura e Torreira: il primo sta meglio e probabilmente avrà spazio a partita in corso; il secondo, dopo l’infortunio con la Juventus, ha fatto di tutto per recuperare e già stasera sarà possibile vederlo almeno in panchina. avevano perso u già hanno. Il quotidiano conclude parlando anche del ballottaggio in attacco: dopo settimane in cui Cabral ha avuto la meglio, oggi dovrebbe esser la volta di Piatek.