Giornata decisiva per la Fiorentina oggi, che durante l'incontro per i calendari, potrebbe muoversi con decisione sul mercato. I viola hanno in programma di incontrare il Sassuolo per dare una grande stretta a due giocatori seguiti da vicino, Pol Lirola e Kevin Prince Boateng, che sono i primi due obbiettivi di Pradè. Per il terzino ancora si devono limare le richieste dei neroverdi, mentre Boateng, che vorrebbe Firenze, potrebbe essere vicino ai viola. Saranno ore calde per i viola.