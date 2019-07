Sono giorni che possono risultare decisivi per la Fiorentina che va costruendosi. Uno dei primi tasselli potrebbe essere quello di Pol Lirola: lo spagnolo del Sassuolo, secondo La Repubblica, è pronto a cambiare aria e queste ore potrebbero essere significative per capire di più su un possibile trasferimento. L’agente del fresco campione europeo Under 21 incontrerà infatti oggi il club neroverde, che non sembra intenzionato ad impedire una partenza. Gli emiliani chiedono 18 milioni per liberare il classe ’97, ma la sensazione è che si possa puntare a chiudere a 13 più bonus: la palla ora passa alla Fiorentina.