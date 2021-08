Quella contro il Montevarchi dell'8 agosto avrebbe dovuto essere l'ultima amichevole precampionato per la Fiorentina, ma a quanto pare Vincenzo Italiano ha bisogno di provare ancora i suoi schemi: oggi pomeriggio, al Franchi, è attesa infatti la Sangiovannese, formazione di Serie D che farà da sparring partner ai viola a tre giorni dall'esordio in Serie A contro la Roma all'Olimpico. La gara sarà rigorosamente a porte chiuse e con ogni probabilità non vedrà la presenza di Matija Nastasic, il prossimo acquisto in difesa, dato che le visite mediche del serbo possono slittare a domani, siano esse a Firenze oppure a Roma, luogo di atterraggio in Italia.