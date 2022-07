Come è immaginabile, in queste ultime settimane il centrale difensivo della Fiorentina Nikola Milenkovic sta vivendo ore assai complicate: il numero 4 non ha ancora sciolto la decisione sul proprio futuro. Rimanere da leader indiscusso alla Fiorentina o andarsene cercando fortuna altrove? Cambiare squadra, scegliendone ovviamente una che possa dargli la possibilità di giocare la Champions League, comporterebbe comunque anche un lato negativo: in squadre di alto livello difficilmente il serbo avrà il posto assicurato come a Firenze.



Intanto l’edizione odierna de La Nazione ha voluto sottolineare quali siano le novità nella trattativa con la stessa Fiorentina che, dopo la promessa fatta al giocatore la scorsa estate è pronta ad accontentarlo, vuole però tutelarsi un minimo. Le novità sono principalmente tre. La prima è che la società viola ha chiesto al giocatore di dare una risposta definitiva entro i primi giorni della prossima settimana, stabilendo un vero e proprio ultimatum per la cessione: il 4 agosto sarà l’ultimo giorno disponibile, il termine massimo per qualsiasi trattativa. La seconda, invece, è relativa alle pretendenti: nelle ultime ore, oltre a Inter e Juventus , c’è stato l’interessato da parte anche del Tottenham



La terza ed ultima novità è proprio relativa agli Spurs con Fali Ramadani che, rispettando le tempistiche della Fiorentina, il prossimo 2 agosto incontrerà Paratici per fare il punto della situazione ed avere un quadro d’insieme completo che permetterà a Milenkovic di prendere la sua decisione finale.