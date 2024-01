Fiorentina, Onofri sponsorizza Gudmundsson: '30 milioni sono anche pochi, ma sarebbe una delusione'

Riuscirà la Fiorentina a convincere il Genoa di separarsi da Albert Gudmundsson? Presto per dirlo, nel frattempo, Claudio Onofri ha detto la sua sul ragazzo a firenzeviola.it: "A Genova ci sono voci contrastanti, perché a gennaio la dirigenza aveva dichiarato che non si sarebbe mosso nessuno, poi è andato via Dragusin. Però se parte anche Albert Gudmundsson si complicano le dinamiche di gioco della squadra. Si tratta di un giocatore troppo determinante, che tra l'altro è cresciuto vertiginosamente anche in fase realizzativa. Se salutasse sarebbe davvero deprimente per il popolo genoano"



I 30 MILIONI - Mi sembrano pure pochi considerato il suo valore... Parliamo di un calciatore che fa la differenza e al quale non si sa nemmeno dare un ruolo preciso: oltre agli schemi di partenza, gira il campo da tutte le parti e salta l'uomo con una facilità disarmante. Sono rimasto estasiato dal suo rendimento