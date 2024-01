Fiorentina, ora Brian Rodriguez si allontana. Arriva l'ultimatum

La brusca frenata nella trattativa che avrebbe dovuto portare Josip Brekalo alla Dinamo Zagabria potrebbe far cambiare decisamente i piani alla Fiorentina in sede di mercato. Già, perché lo slot che avrebbe lasciato libero il croato resta sostanzialmente occupato e adesso in casa Fiorentina sono in corso alcune riflessioni anche per quello che concerne eventuali arrivi sulle corsie. Proprio nelle scorse ore la Fiorentina si era particolarmente interessata a Ruben Vargas dell'Augusta ma, soprattutto, a Brian Rodriguez del Club America, che alcuni quotidiani volevano già a Firenze nella giornata di ieri. Adesso le cose però potrebbero cambiare proprio nella trattativa con la società messicana.



ORA O MAI PIU' - Secondo i colleghi di Sky, il Club America si è piuttosto spazientito per quanto riguarda l'impasse che si è generata e, nelle scorse ore, ha addirittura un ultimatum dalle parti di Bagno a Ripoli. Il messaggio recapitato alla Fiorentina è chiaro: o il club farà un'offerta entro stasera oppure il giocatore non verrà lasciato andare. Salvo clamorosi ribaltoni, dunque, anche l'arrivo dell'uruguagio rischia di saltare.