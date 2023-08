In casa Fiorentina è il momento di pensare al mercato in uscita. Secondo quanto scrive stamani la Nazione, la società ha ormai definito l'uscita di Martinez Quarta, che andrà al Betis per 12 milioni. In questo momento sembra con le valigie in mano anche Luka Jovic, per cui il procuratore Ramadani sta cercando una soluzione idonea.