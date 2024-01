Fiorentina, tutto su Ruben Vargas. Si attende l'affondo decisivo, ecco a quanto si può chiudere

Sfumato Cyril Ngonge, promesso sposo del Napoli, la Fiorentina è pronta a fare all in su un altro profilo: quello di Ruben Vargas dell'Augusta. La Fiorentina lo segue da tempo ma ha incassato il primo no del club tedesco che ha rispedito al mittente un'offerta da 5 milioni di euro. Un rifiuto che però, spiega il Corriere dello Sport, non farà desistere la Fiorentina.



DOPO RIAD L'AFFONDO - La società sperava di regalare ad Italiano un esterno già per la Supercoppa Italiana ma, ormai, ci si butter a capofitto solo dopo la missione araba. La Fiorentina tenterà l'affondo decisivo al rientro in Italia e, si legge, l'accordo potrebbe essere trovato per una cifra vicina ai 7 milioni di euro.