Ci vuole essere a tutti i costi, perché German Pezzella sa che Fiorentina-Juventus non è mai una sfida come le altre. Quest’anno, però, conta doppio considerato che il momento che sta attraversando la squadra viola non è dei più favorevoli, almeno sotto il profilo dei risultati.Il capitano argentino sta stringendo i denti perché vuol essere in campo contro i bianconeri. Le cautele in casi come questi sono assolute però si respira ottimismo con Pioli che dovrebbe così ritrovare la sua linea difensiva titolare, con il capitano al fianco di Vitor Hugo, mentre sulle corsie laterali Milenkovic a destra e a sinistra Biraghi, con facoltà di proporsi in avanti. Nella peggiore delle ipotesi per Pezzella, Ceccherini ha dimostrato di poter essere un valido sostituto, giocando a Bologna una gara tutto sommato più che sufficiente. Lo riporta La Nazione.