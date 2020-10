In vista del match contro la Fiorentina al Franchi di domani alle 18, oggi l’esterno offensivo classe ’91 Francesco Nicastro del Padova ha presentato ai media la gara. Biancoscudati che arrivano ad affrontare i viola dopo la bella vittoria per 2 a 0 contro il Sudtirol, siglata da due gol proprio di Nicastro. Ecco dunque le sue parole:



"Abbiamo gioito, per la grande vittoria. Questo è un bel risultato, ora siamo li anche noi, il morale è alto, ora sarà tosta per tutti affrontarci. Giocare al Franchi sarà un'emozione. Si tratta di palcoscenico importantissimo, sarà l’occasione per tutti noi per confrontarci con un top club di Serie A. La Fiorentina merita il massimo rispetto, ma proveremo a metterli in difficoltà