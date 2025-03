Getty Images

Laha battuto 3-1 il Panathinaikos e ha così centrato i quarti di finale di Conference League, dove se la vedrà con il Celje. Al termine della gara, Raffaeleha parlato ai microfoni di Sky Sport. Di seguito le dichiarazioni:Non so se sarà quella dellama ci serviva. Voglio ringraziare iperchè sono stati fantastici e. La meritavano una notte così. La Fiorentina deve continuare a crescere e a fare prestazioni del genere, siamo felici".

"Dopo stasera penso di aver capito quale è il. Non riusciamo ad averedi gioco nei 90 minuti. Devo insistere con i ragazzi perché ce l'hanno e sono bravi. Abbiamo avuto il pallino nel primo tempo, poi nel secondo tempo non abbiamo dato continuità. Dobbiamo però insistere e lavorare"."Albert ha bisogno di questo, di giocare così e noi abbiamo bisogno di lui. Lui deve sentire la posizione in campo. Noi poi dobbiamo essere bravi a trovarlo. Anche i centrocampisti hanno completato un reparto di centrocampo in cui ruotavano. Oggi la squadra mi è piaciuta molto. Sia possesso che non. Li abbiamo presi alti per tenerli lontani dalla nostra area".

Voglio aiutare i ragazzi perché hanno le qualità per farlo. La continuità la dobbiamo trovare nei 90 minuti. Ci sono anche momenti in cui possiamo abbassarci e soffrire. Però a me piace che la squadra continui a giocare.