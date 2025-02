Fiorentina, Palladino: "Adli ancora assente. Vice Kean? Ecco chi può farlo"

Getty Images

è intervenuto in conferenza stampa a due giorni dalla sfida fra Fiorentina e Como. Queste le sue parole: "​Domenica non ci sarà Adli, che è ancora in ripresa per questa distorsione alla caviglia. Pablo Mari è recuperato e molto probabilmente verrà in panchina contro il Como. La tonsillite ha disabilitato Gudmundsson, ora servirà un po' di tempo per ritrovare la sua forma migliore. E' un giocatore molto importante per noi, cambia le partite""Ci sto ancora lavorando. Ho provato tante soluzioni. Non è facile sostituire le caratteristiche di Kean, però sia Zaniolo che Beltran e Gudmundsson come falso nove o Caprini della Primavera sono tutte ottime possibilità. Dovranno adattarsi, ma sono sicuro che chiunque giocherà in quella posizione sarà pronto perché ci abbiamo lavorato tutta la settimana"

"Noi abbiamo 7 partite fino alla sosta. Non è uno step decisivo, ma dovremo farle tutte al massimo. 5 gare di campionato e 2 di Conference. Dopo queste sette partite possiamo iniziare a dare un obiettivo finale. La squadra sta lavorando bene e sono sicuro che i ragazzi sono consapevoli del valore delle prossime tre partite""Entrambi i calciatori sono molto duttili. Mi danno la possibilità di poter difendere a 5 e impostare a quattro. Comuzzo quando ha giocato da terzino ha fatto molto bene. In questo momento abbiamo 4 difensori centrali forti, per questo sono molto contento. Fagioli può fare il trequartista, però lo vedo bene anche come centrocampista perché gli piace legare il gioco e verticalizzare"

- "Il Como è allenato alla grande da Fabregas. Ha messo in difficoltà tantissime squadre. Palleggia e gioca con tutti, con una grande identità. Dovremo avere grande rispetto di questa squadra, difendendoci bene e attaccando alla grande. Si trovano in una posizione di classifica che non meritano, ma noi davanti al nostro pubblico vogliamo riprendere il cammino positivo della gara vinta giovedì con l'Inter""Ricordo quando sono venuto il primo giorno in questa sala. Mi dicevate che questa squadra era troppo offensiva e prendeva molti gol. Io non ascolto le critiche, cerco di fare il mio meglio mettendo nelle condizioni migliori i mie calciatori. Quando c'è da difendere una zona di campo in maniera bassa lo facciamo, così come quando c'è da attaccare non ci tiriamo indietro. Siamo la quarta miglior difesa e mi sembra, il quarto miglior attacco. I numeri ti fanno capire come sta lavorando la squadra. I ragazzi si sentono bene in campo e questo è l'importante"

"La speranza è che il Ranking possa essere migliorato da tutte le squadre italiane. Io non critico gli arbitri. Dico solo che se il VAR serve per aiutare gli arbitri a sbagliare meno possibile, dobbiamo migliorare questo protocollo. E' importante ridurre gli errori arbitrali. Sono sicuro che questo percorso porterà ad un miglioramento della classe arbitrale, ma servirà cambiare il protocollo""Anche lui è molto duttile, può giocare in un 3-5-2 come mezzala anche: Andrea è applicato e disponibile, ha recuperato dall'infortunio al piede".

- "Ricordo tutto... da 3-0 a 3-3 con un super Mutu. Quella era una grande Fiorentina, con grandi singoli. Nel primo tempo fummo più bravi noi ma nella ripresa fecero meglio i viola. Ora dobbiamo fare 7 partite prima della sosta e fare il meglio possibile, facendo punti e riallacciando il filo con la Conference: poi daremo un obiettivo finale"."Sì certo, abbiamo tutti giocatori bravi tecnicamente ma anche gli elementi simili possono stare assieme. Non dimenticherei Richardson e Ndour".- "Sì, tra una partita e l'altra del Como ho visto qualcosa: la mia canzone preferita è quella di Cristicchi, che è quella dedicata a sua madre".

"Ribadisco intanto il grande rispetto per la squadra: palleggia tanto e sa giocare in verticale. Noi dobbiamo avere rispetto difendendoci bene ma sarà essenziale ricoquistare bene palla, consolidando il possesso".