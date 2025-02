Fiorentina, Palladino: "C'è troppa negatività. Abbiamo vinto con tante big, serve tempo"

Getty Images

è intervenuto in conferenza stampa a due giorni dalla sfida contro il Lecce. Queste le sue parole: "Non è stata una settimana piacevole. Quando si perde in quel modo fa male. Bisogna analizzare tutto e perché c'è stata questa sconfitta e il perché di questo trend. Ci siamo confrontati e abbiamo lavorato in campo. Vogliamo uscire da questa situazione con tutte le nostre forze. Venerdì i ragazzi daranno tutto. Col presidente mi sentirò più avanti""Moise ha avuto un trauma cranico. Il ragazzo sta meglio, gli serve giusto un po' di riposo. Vedremo quando lo riavremo a disposizione, se ne occupa lo staff sanitario. Moduli? La gara di Verona ci ha visto fare un brutto secondo tempo. Siamo stati un po' sterili nel primo, ma abbiamo cercato di fare quello che volevamo. Mi interessa che la squadra scenda in campo con grande energia. Adesso c'è da curare l'aspetto mentale. Ho visto i ragazzi carichi ed agguerriti. Usciremo insieme da questa situazione"

- "Ho provato varie soluzioni davanti, Nico è una di queste. Abbiamo l'allenamento di domani per decidere. Ci sono tante assenze, ma non è un alibi. Mi dà fastidio aver perso punti con squadre di medio-bassa classifica. Dobbiamo migliorare questa cosa. Ne abbiamo lasciati tanti. Ci siamo confrontati sul perché accada questo. Ma i ragazzi sono i primi ad essere dispiaciuti."- "Non voglio smentire nulla. Non mi tocca nulla. Sono venuto qua perché voglio metterci la faccia. Dobbiamo contestualizzare quel che è stato fatto in questi mesi. Quest'anno è stata fatta una rivoluzione e una ricostruzione. Le difficoltà le abbiamo avute ad agosto e settembre, e poi insieme ne siamo usciti. L'altra difficoltà l'abbiamo avuta a gennaio, subito dopo che abbiamo cambiato tanti elementi. Quando si hanno difficoltà bisogna contestualizzare, non è che si inseriscono dei giocatori funziona tutto all'istante. Serve pazienza per inserire i ragazzi nuovi. Abbiamo vinto con l'Inter 3 a 0 in casa. Mi pare che questa negatività sia un po' esagerata. La Fiorentina negli ultimi 5 anni non è mai stata sesta in classifica a questo punto. Accettiamo le critiche, ma bisogna contestualizzare tutto. Buttare via tutto è un peccato senza guardare a ciò che stiamo facendo. Io so dove può arrivare questa squadra, dobbiamo continuare a lavorare. Perdere ci fa male. Dobbiamo migliorare, ma bisogna dar tempo a questa squadra. Vogliamo uscirne con i nostri principi e la nostra identità"

- "Ci vuole tempo per inserire i nuovi. La squadra era forte, sì, e veniva da un ottimo periodo. Abbiamo cambiato tanto a gennaio. Il trend è negativo, e ci dà fastidio. Non voglio nascondermi, ma lo ripeto: ci vuole tempo. Abbiamo vinto con Inter, Roma, Lazio, Milan. Non buttiamo via tutto. Sono il primo a voler vincere. Con Como e Verona abbiamo fatto brutte partite. Non è facile vincere sempre. Nelle stagioni si affrontano anche momenti di difficoltà, cerchiamo di uscirne"- "Io non mi sento solo. Ero a pranzo col direttore mezz'ora fa. Siamo tutti insieme sulla stessa barca. Se la Fiorentina va male va male tutto l'ambiente. Il pessimismo non va bene. C'è grande rapporto col direttore. Più di questo non posso fare. Ve lo giuro, c'è grande stima con la società."

"Qui nessuno vuole perdere. Nessuno accetta le brutte sconfitte. Non deve esserci questa mentalità. Credo che i risultati siano in linea con quanto detto dall'inizio. Gli ultimi risultati nonsono positivi. Ma guardiamo a lungo raggio."- "Ha preso due botte al quadricipite. Proveremo a recuperarlo. Cambiamento? Sto crescendo tantissimo in questi 6-7 mesi, più dei due anni di Monza. In Brianza è stato tutto molto "semplice". Questo è il momento di crescita da parte mia. Lavoro 24 ore al giorno per la Fiorentina. Siamo caduti già due volte. Ci vogliamo rialzare. La squadra lo sa fare. Sono sicuro che coi ragazzi ritroveremo ciò che stavamo facendo prima"

- "Qua a Firenze ci sono state delle difficoltà in classifica anche lo scorso anno. E adesso che siamo sesti sembra tutto da buttare. Anche io volevo essere terzo o quarto, ma non è semplice. Sappiamo che stanno venendo a prenderci. Capisco l'umore dei tifosi. Si tratta de gioco delle parti. Ma non dobbiamo vedere solo il bicchiere mezzo vuoto. Diremo a fine anno se la Fiorentina è da quarto o decimo posto. I ragazzi che vogliono uscirne mi danno grandi energie. Non voglio dire che è tutto ok, ma stiamo lavorando tutti insieme"