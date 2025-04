Fiorentina, Palladino: "Contro di noi giocano tutti alla morte. L'occasione di Zaniolo arriverà"

Getty Images

Il tecnico della Fiorentinaè intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita fra Celje e Fiorentina valida per l'andata dei quarti di Conference League: "A sinistra abbiamo Gosens che sta meglio, sta recuprando. Nei prossimi giorni valuteremo. Abbiamo Parisi e Folorunsho. Non è proprio il suo ruolo ma quando è entrato si è comportato bene. Lo può fare ha fatto un ottimo ingresso sia con Atalanta che con il Milan. Si può adattare, ci ho parlato e siamo tranquilli".- “Con noi hanno giocato sempre tutti alla morte in Conference. Noi questo lo sappiamo e non dobbiamo scendere in campo con la mentalità sbagliata. Domani è una gara difficile, nel loro stadio, che è molto calda. Non dobbiamo sottovalutare nulla e curare ogni dettaglio con la mentalità di passare il turno"

- “Il Celje nelle ultime 9 gare europee non ha mai perso in casa. Hanno valore e il tecnico sa far giocare bene la squadra. Hanno segnato tanto e pensare di chiuderla subito sarebbe sbagliato. Noi dobbiamo pensare di passare il turno. Con lo spirito e la fame giusti. Siamo pronti”“Hanno giocato più degli altri. Ho considerato tutto per domani. Sono giocatori importanti per noi. Vediamo. Deciderò domani se giocheranno o meno. Ma chi scenderà in campo darà il massimo. Il merito del percorso è anche di chi gioca di meno”

“Giocano bene e hanno qualità anche individuali. Tutto il paese aspetta questa partita. Noi siamo pronti per dare battaglia. Dobbiamo scendere in campo con una mentalità feroce”“No, giocherà David De Gea. Ma non escludo che possa ritoccare a Terracciano in futuro. Essere ai quarti ci inorgoglisce. La Conference è molto importante per noi e può darci ancora più valore. Ci teniamo ad arrivare in fondo”“Non dobbiamo farci distrarre da nulla. La Conference è un torneo importante. Vogliamo la semifinale e non ci interessa se allo stadio ci sono 100 persone o 80mila. Dobbiamo dare battaglia sapendo che ci saranno delle insidie”

“Io penso solo alla gara di domani. Non ho nessuna pressione. Ragiono solo partita per partita. Sarebbe sbagliato volgere lo sguardo troppo in là”“Abbiamo chiacchierato tanto insieme. È un grande perché sta al Viola Park insieme a noi. Questo è bello perché si crea un clima familiare. Ci dà tanta energia positiva. È una grande persona”Si allena benissimo, da grande professionista. Ha trovato compagni che gli vogliono bene. Appena avrà l'occasione la sfrutterà al massimo. Ha qualità e non vede l'ora di farsi notare. Dimostrerà il suo valore”

“Ho tanti calciatori bravi e intelligenti. Con questo sistema possono tutti esaltare le qualità. Adli può fare sia il regista che la mezzala. Lo abbiamo provato in entrambe le vesti. Gli serve continuità. È un ragazzo serio che si è impegnato tanto e ce l'ha messa tutta. Appena avrà l'occasione dimostrerà il suo valore”