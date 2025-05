Fiorentina, Palladino: "Dodò ha fatto un miracolo. L'Inter ci ha dato l'esempio, ce la metteremo tutta"

Getty Images

Il tecnico dellaRaffaeleha parlato a Sky prima della semifinale di ritorno di Conference League contro il Real Betis:"Devi capire se la squadra ha bisogno di carica o di leggerezza, oggi non c'era bisogno di carica. I ragazzi erano attenti, carichi, ho parlato solo per due minuti negli spogliatoi, toccando un paio di corde. Oggi serve la partita perfetta".- "Gosens è stato a mezzo servizio, ma ha recuperato e sta bene. Dodò ha fatto un miracolo, c'era grande volontà da parte di tutti ma stentavo a crederci quando l'ho visto".

- "In queste partite bisogna essere pronti a tutto. Non mi aspettavo Rodriguez, ma lo conosciamo. Mi aspettavo invece Lo Celso, che è stato bravo contro di noi all'andata. Avevamo pronto anche un piano B".- "Abbiamo superato dei momenti davvero difficili, siamo stati uniti, gruppo, remando tutti dalla stessa parte. Abbiamo fatto un grande percorso, partiamo da uno svantaggio stasera ma non deve spaventarci. Ho un grande gruppo, sono sicuro che ce la metteremo tutta come ha fatto l'Inter che è stata d'esempio per tutti".