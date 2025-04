Fiorentina, Palladino: "Domani saremo avvelenati. Fagioli lo difenderò sempre"

Getty Images

è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita fra Fiorentina e Celje: "La squadra ha lavorato bene e sta bene. A parte gli squalificati e i fuori lista, stanno tutti bene. Sta recuperando solo Colpani. Forse tornerà la prossima settimana. Gosens è convocato. Parisi sta bene"- "Stiamo ragionando gara per gara. Vogliamo essere competitivi su tutti i fronti. Non vogliamo trascurare nulla. Ci giochiamo le possibilità per l'Europa in campionato e siamo lì. Siamo tanti in pochi punti. La mentalità deve essere ambiziosa. Siamo nei quarti di finale e possiamo passare il turno. Arriverà una squadra che vuole passare ed è un turno importante per noi"

"Tutte le partite lasciano qualcosa a livello di indicazioni. Siamo concentrati su domani. Abbiamo studiato i nostri avversari cercando anche di cambiare qualcosa. La nostra mentalità deve essere quella di entrare in campo avvelenati. Saranno tutte finali d'ora in poi. Domenica volevamo i tre punti, ma ci sono anche gli avversari. la sfida è stata quilibrata. Dobbiamo essere equilibrati. C'è da migliorare, ma lo sappiamo"- "Le squadre che si difendono basse vanno scardinate. E non è semplice. Bisogna avere pazienza e giocare meglio tecnicamente. Il Parma ha fatto una partita di attesa e di copertura. Ma sono partite che ci servono per la crescita futura. Kean? Sta facendo un gran lavoro, così come Beltran e Gudmundsson"

- "Abbiamo avuto una bellissima serata ieri col Presidente e la società. La serata è stata bella. Stare con Commisso è piacevole. Mi vuole bene e vuole il bene della Fiorentina. Lo ringrazio per il suo apporto e supporto. Le sue parole mi danno stimoli nuovi e gli voglio molto bene, così come alla sua famiglia. Sono persone rare quelle come lui""Voglio fare chiarezza su ciò che ha detto Citterio. Pongracic ha avuto una forte influenza in settimana. Negli ultimi 15 minuti col Parma 'ho visto affaticato e abbiamo mezzo Comuzzo. L'idea di mettere Zaniolo, comunque, c'era. Abbiamo messo in difficoltà il Parma"

- "Lo abbiamo ascoltato ("consigliamo alla Fiorentina di preparare. Noi parliamo coi fatti. Le chiacchiere le lasciamo agli altri, sono state uno stimolo"- "Ci ho parlato tanto. Sta bene e ha detto ciò che doveva dire. Mi pare sia stato onesto e sincero. Ai miri calciatori do solo sostegno e amore. Lo difenderò sempre""Sono pagato per fare delle scelte. Con i cinque cambi uoi cambiare metà squadra. Oggi sono fondamentali per dare vivacità. Questo ti dà energia. Ci sono scelte da fare al momento. Abbiamo 4/5 difensori dietro. E devo dare un po' di minutaggio anche agli altri gestendo le forze durante le partite. Gudmundsson? Sta facendo un grandissimo campionato anche a livello di numeri con un gran lavoro. Per noi è molto importante e a volte cerco di preservarlo."

- "Mi aspettavo una squadra che sapesse giocare a calcio. Lo avevo detto anche in conferenza. Tanti di voi l'avevano sottovalutata. Da parte nostra c'è sempre stata grande attenzione. Non è stato sottovalutato nulla. Va affrontata nel modo giusto e col veleno addosso. Abbiamo preparato 2-3 piani gara e siamo pronti""Il cambio di sistema non lo ha agevolato. Lo abbiam preso per fare un ruolo differente. Si è messo a disposizione della squadra e del gruppo, questo mi piace. Per me ha fatto bene quando entrato. I ragazzi gli vogliono bene e si allena sempre al massimo. Il suo valore lo dimostrerà"