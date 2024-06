Fiorentina, Palladino è arrivato a Firenze per la firma sul contratto: è lui il post Italiano

Redazione CM

4 minuti fa



Il post Vincenzo Italiano è ufficialmente iniziato. Raffaele Palladino è arrivato a Firenze per la firma sul contratto con la Fiorentina: qualche minuto è stato avvistato alla stazione di Santa Maria Novella a Firenze. L'ormai ex allenatore del Monza è in città per firmare il nuovo contratto, che lo legherà per i prossimi anni alla società viola.