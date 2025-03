Fiorentina, Palladino: "Gasperini è un fenomeno. Kean può crescere ancora"

Getty Images

è intervenuto in conferenza stampa "Sono tutti a disposizione tranne Colpani, per fortuna. Atalanta? Affrontarli è sempre difficile. Conosciamo la loro forza. Sarà una partita di duelli e seconde palle. L'abbiamo preparata bene. Ci arriviamo con concentrazione ed entusiasmo. Anche i Nazionali stanno bene. Affronto un grandissimo allenatore come Gasperini. Per me è un fenomeno"- "Credo nel lavoro e nella crescita. Questo mi dà fiducia. Sono felice che i ragazzi abbiano questa ambizione e questa autostima. Ho avuto un colloquio coi ragazzi e ci siamo fissati degli obiettivi. Ma restano nello spogliatoio. Il segreto è pensare gara per gara."

- "I meriti vanno dati al ragazzo per tutto quel che ha fatto. I tifosi lo hanno amato da subito e la società ci ha creduto. Lui è arrivato con grande ambizione e può crescere ancora. Per me è il presente e futuro della nazionale. Dipenderà da lui"- "Gli mancava la continuità di partite. Sta facendo un ottimo finale di stagione e chiuderà in crescendo secondo me. Il feeling con lui è ottimo. Siamo felici di averlo in squadra e di averlo ritrovato alla grande. Davanti però abbiamo ritrovato anche Beltran ed è dentro a tutti gli schemi e mi aspetto grandi cose anche da Zaniolo"

"Per me Gasperini è stato un maestro, lo ringrazio perchè mi ha fatto diventare uomo. Con lui ho visto il calcio in modo diverso, non so somc dirlo. Ha dato dei concetti diversi al nostro calcio. Io ho cercato di prendere da lui tutte le cose che hanno i grandi tecnici, ma lui è unico, non bisogna fare copia ed incolla. Il primo tempo di Bergamo per me è stata tutta la partita, lì ho capito che la squadra stava crescendo. Anche il secondo tempo di Napoli vi avevo detto che c'era qualcosa di positivo. L'Atalanta ci deve dare slancio, dobbiamo dare seguito alla Juve ed al Panathinaikos"

"Io devo pensare alla squadra, il bilancio non è mio, ma della Fiorentina. Per me comunque la stagione è positiva, abbiamo fatto tanti risultati contro le big. Dobbiamo fare questo step, fare punti contro le medio-piccole, ho chiesto questo alla squadra. Non è il mio percorso, io vado avanti per la mia strada, vogliamo ottenere il meglio per la Fiorentina. Ederson per l'Atalanta è importantissimo, ma hanno tanti centrocampisti che lo possono sostituire. Abbiamo trovato un assetto tattico con 3 centrocampisti che funziona. Sono felice, ci abbiamo messo un po' ma credo che la strada sia quella giusta"

- "Ederson è un giocatore importantissimo, ma in tanti lo possono sostituire. Dobbiamo pensare a noi stessi. Abbiamo trovato un assetto tattico che funziona. Abbiamo tanta qualità e stiamo facendo benissimo anche la fase di non possesso. Ci abbiamo messo un po', ma la strada è giusta"- "Non abbiamo deciso nulla, lo vedremo. So che sta lavorando bene con grande intensità. In lui ci credo tanto e farà un ottimo finale di campionato. Obiettivo? Sono ambizioso, voglio arrivare più in alto possibile"- "Gasperini la preparerà bene anche senza di lui. Hanno tante soluzioni. Ne hanno tanti a disposizione e proveremo a limitarli in qualsiasi caso. La squadra è matura. Questo step di maturità mi piace molto"

- "Se un calciatore fa una scelta non guarda solo i soldi. Guarda l'amore che gli dà una città e come ci si trova nell'ambiente. I calciatori che abbiamo in rosa hanno grandi valori umani e sportivi. Sia David che Moise si trovano benissimo e hanno trovato amore e fiducia. Di meglio non si può chiedere. Poi ognuno farà le proprie scelte"- "Una grande realtà molto solida, li conosco personalmente. Hanno fatto un percorso per arrivare a questo punto. Parte tutto dai settori giovanili. Hanno un grandissimo allenatore che ha valorizzato i giocatori. Sono convinto che quest lavoro si possa fare anche a Firenze. Ci sono le basi per farlo."