Fiorentina, Palladino: "Gioca Terracciano, è un grande uomo. Kean sta bene"

Raffaele Palladino è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita fra Panathinaikos e Fiorentina valida per l'andata degli ottavi di Conference League: "Domani gioca Terracciano, è un grande portiere ed un grande uomo. La società e tutti noi ci puntiamo. L'alternanza è venuta in maniera naturale. All'inizio David giocava in coppa e Pietro in campionato. Io credo tanto in lui, ed abbiamo anche Martinelli che è un grandissimo portiere di prospettiva"- "Il girone di andata è stato straordinario, i numeri sono importanti. Se avessimo mantenuto quella media punti saremmo arivati molto in alto. Ci sono state delle difficoltà, dove abbiamo abbassato la media. La cura è il lavoro, e recuperare i giocatori fuori. In questo periodo abbiamo avuto anche Kean e Gudmundsson fuori. Dobbiamo continuare a crescere, la squadra sta lavorando bene. La coppa ci da continuità, e la possibilità di vincere ancora dopo Lecce. L'approccio deve essere migliore in Conference"

- "Moise si è allenato 3 giorni con la squadra, per fortuna sta bene, ha superato il problema. Domani è a disposizione, e farò le scelte con i giocatori disponibili. Questo è un periodo importante della stagione, abbiamo tanti scontri con squadre che lottano per l'alta classifica. Alleno sia la testa che il fisico. I ragazzi mi danno serenità, danno tutto e seguono quello che proviamo. Il gruppo continua a crescere ed essere più forte""Io come ho sempre detto non sono focalizzato su un solo sistema. Gli allenatori bravi riescono a mettere nelle condizione giuste i giocatori. In questo momento abbiamo cambiato sistema, e la squadra ha recepito bene. Sono stati bravi i ragazzi a recepire i concetti, dopo solo 3 giorni. Mi è piaciuto lo spirito. Zaniolo e Fagioli stanno facendo bene, vengono da un periodo dove giocavano poco. Le prestazioni sono in crescendo, Fagioli sta crescendo. Le partite in 180' sono sfide in cui puoi giocartela su due fronti. Domani affrontiamo una buona squadra, domani hanno giocatori di livello. Lo stadio sarà caldo, le insidie ci sono, noi siamo venuti qua con personalità. Ci serve fare una prestazione di coraggio"

- "Domani serve un approccio violento, non dobbiamo commettere l'errore di scendere in campo leggeri. In Conference siamo partiti spesso con l'handicap dell'andare sotto. Per me domani è una partita importantissima, ma lo deve essere per tutti. A noi serve per fare esperienza, e per diventare più maturi. Vogliamo fare una grande prestazione, con una cura dei dettagli su tutto. Per noi la partita è domani, non pensiamo a Napoli. Io sono super concentrato, così come i ragazzi, su domani"