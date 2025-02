Fiorentina, Palladino: "Gudmundsson recupero lampo, ecco come sta e quanto può giocare"

Getty Images

Raffaele Palladino, tecnico della Fiorentina, ha parlato a Dazn prima della gara contro il Lecce:"Ho sentito il presidente Commisso, mi ha fatto molto piacere, trasmette sempre stima ed energia positiva. La partita l'abbiamo preparata con tante assenze ma con la massima concentrazione, siamo in un momento particolare e i ragazzi sanno che stasera ci vuole cuore, serve mettere tutto quello che abbiamo per dare una gioia ai tifosi"."Siamo un po' corti davanti, purtroppo a volte le assenze si concentrano tutte in una porzione del campo. Abbiamo cercato di mettere i calciatori nelle posizioni in cui si trovano meglio, chi gioca dovrà dare di più anche per chi non lo fa".

"Non ci aspettavamo un recupero così veloce, siamo felici. Albert fa la differenza, lo abbiamo avuto a sprazzi. Non si è mai allenato con la squadra, abbiamo anche osato un pochino".