Fiorentina, Palladino: "I giocatori sono stati male per le critiche, siamo ripartiti dalle cose semplici"

Getty Images

Il tecnico dellaRaffaeleha parlato a Dazn dopo la vittoria sul Lecce:"Oggi era un momento difficile, e nei momenti difficili bisogna ripartire dalle cose semplici, che comunque non è facile. Era importantissimo vincere, lo potevamo fare solo da squadra lavorando su un altro sistema di gioco date le assenze. Dispiace non averla chiusa ma era fondamentale vincere".- "Credo che le otto vittorie di fila autunnali non ci abbiano messo pressione, forse hanno dato all'ambiente la percezione che potessimo restare in cima, cosa che non era nei nostri programmi e nelle nostre possibilità, per via della rivoluzione che c'è stata. Siamo in una posizione ottima, stiamo uscendo da un periodo con tanti infortuni, i ragazzi mi seguono e sono esemplari negli allenamenti".

- "Vi assicuro che i calciatori sono stati davvero male in questi giorni. Hanno subito critiche esagerate, rischiano di subentrare blocchi che non devono esserci. Abbiamo bisogno di positività, dell'energia dei tifosi, poi ci dobbiamo aiutare noi stessi".- "Vediamo per il Panathinaikos in Conference, ma bravi a Beltran e Zaniolo che oggi hanno giocato in avanti.