Fiorentina, Palladino: "Il mio futuro non conta. Commetto errori, ma do il massimo"

Getty Images

è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita fra Fiorentina e Panathinaikos dove ha parlato così: "Non vediamo l'ora di scendere in campo. Per noi deve essere come una finale. Lo stadio ci aiuterà perché i nostri tifosi sono sempre stati la nostra forza""Possiamo fare certamente di più, detto che abbiamo avuto tanti infortuni ultimamente. Domenica abbiamo affrontato una squadra fortissima, e siamo rimasti in gara. Abbiamo fatto un buon primo tempo, seppur con errori, ma nel secondo tempo abbiamo fatto bene. Abbiamo messo in difficoltà il Napoli due giorni dopo la Conference. Ecco perché ho detto che la squadra mi è piaciuta. Adesso sto lavorando con continuità con tutti gli effettivi, e questo è molto importante"

"Lo vedrete chi gioca in porta. Ho tutti a disposizione e sono contento. Per me questo è importante. Abbiamo il dovere di affrontare la partita con grande spirito e coraggio. Il nostro obiettivo è quello di passare il turno."- "Non c'è da parlare di schemi o uomini. Dobbiamo solo pensare a passare il turno. Lo vogliamo tutti quanti."- "Ne commetto ogni giorno, come tutti. Sono qui per crescere migliorare e portare la Fiorentina più in alto possibile. Sono sempre qui per dare il massimo a questi ragazzi. Per allentare un po' la tensione io credo che domani possa essere la partita della svolta. Sono partite che se, porti a casa, danno lo slancio"

"Dobbiamo avere l'obiettivo di passare il turno. Dobbiamo essere sempre ambiziosi anche in campionato, poi. Ma non spostiamo l'attenzione al campionato. L'obiettivo adesso è solo la Conference""Il mio oggi non è importante. Conta quello della Fiorentina. Devo solo pensare al bene e all'amore della Fiorentina. Massima attenzione su questo, dunque. Gli allenatori sono giudicati sui risultati. Ma in questo momento il mio futuro conta zero"