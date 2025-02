Fiorentina, Palladino in bilico? Tre nomi per l'eventuale sostituto

Getty Images

La debacle a Verona ha fatto esplodere il malcontento a Firenze e dintorni per quanto concerne la stagione della Fiorentina. Reduce da tre sconfitte consecutive, la viola è in crisi di gioco e di risultati e sul banco degli imputati ci è finito il tecnico Raffaele Palladino. La società ha fatto immediatamente sapere dopo la sfida del Bentegodi che la posizione del tecnico non sarebbe stata a rischio e così è stato. Tuttavia, la panchina sembr ainiziare a scricchiolare e la sensazione è che col Lecce l'allenatore viola si giochi una bella fetta del suo futuro. tanto che iniziano già a circolare le prime voci sui possibili sostituti dell'allenatore gigliato.

- A farli è La Nazione in edicola stamani che mette tre nomi in pole rispetto a tutti gli altri per la guida tecnica viola. SI parla di, che ha scritto pagine importantissime alla guida della Primavera della Fiorentina, passando perche però il quotidiano considera molto difficile, fino ad arrivare a, che Pradè conosce molto bene dopo averlo portato ad Udine.