Fiorentina, Palladino: "Kean rientra ed è pronto. Un orgoglio affrontare Pellegrini"

Getty Images

Il tecnico della Fiorentinaè intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Betis: "Ho parlato con Kean, sta bene ed è sereno, carico e motivato. Ha fatto due allenamenti con la squadra, è pronto per giocare, poi abbiamo molte partite. Dovrò scegliere se farlo partire dall'inizio o meno, è a disposizione. Sta bene ed è motivato. Il calendario è quello che è, siamo consapevoli del fatto che vadano preparate le partite ogni 2 giorni. Il Betis è molto forte, ha grandi valori, è una squadra matura. Pellegrini è un bravissimo allenatore, amano il possesso e hanno grandi individualità, dobbiamo fare bene le due fasi, ma l'abbiamo preparata bene. Ci saranno molti tifosi loro, che lo stadio è caldo, sappiamo tutto. Il nostro sogno è quello di passare."

"Noi dobbiamo essere orgogliosi del percorso che abbiamo fatto, la stiamo vivendo con leggerezza e consapevolezza. Dobbiamo essere sereni e felici, è bello giocarsi una semifinale in un campo così bello. Arriveranno tanti tifosi da Firenze, e per noi è una grande soddisfazione. Dobbiamo avere personalità, abbiamo delle armi per metterli in difficoltà"- "Domani dobbiamo fare la partita perfetta, serve difendere e attaccare bene. Non dobbiamo trascurare nessun dettaglio, sappiamo che sono la quinta squadra in Spagna come possesso palla. Dobbiamo metterli in difficoltà, e ne avremo pure noi, sarà un aprtita aperta. Andiamo in campo convinti di poter fare una grande prestazione"

-"Sono felice di averlo recuperato, è stato tanto tempo fuori per questo infortunio un po' casuale, ha sofferto a stare fuori. Deve recuperare la condizione, e ci può dare una grande mano. Questo sistema lo conosce bene, ha lavorato anche da mezz'ala con altri allenatori, con me ha fatto anche il quinto e la seconda punta, è un duttile. Quando sarà chiamato in causa sono sicuro che si metterà a disposizione del gruppo"- "Lui è un grandissimo allenatore, e ovviamente i grandi si studiano sempre, è un decano del nostro calcio, ha oltre 1000 partite in carriera. Ha allenato il City ed il Real e sarà bello affronatarlo, è un motivo di orgoglio. le sue squadre giocano bene, ma li abbiamo studiati e vogliamo metterli in difficoltà"

"Sono forti, ma se siamo arrivati tutti e due qui è perchè abbiamo valori. Non ci sentiamo sfavoriti ma nemmeno favoriti. Domani sarà una bella partita fra due squadre forti. I valori del Betis sono assoluti, non si tratta di passi avanti o indietro. Abbiamo tutti voglia di passare, però loro hanno dei giocatori di qualità e di esperienza come Isco, Antony e Bartra, hanno militato in club importanti. Ma questo ci deve dare fiducia, ci saranno delle difficoltà ma vogliamo fare una grande partita"