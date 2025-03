Fiorentina, Palladino: "La dirigenza mi è stata vicina, dobbiamo cavalcare questo entusiasmo e fare un grande finale"

Getty Images

Il tecnico della Fiorentinaha parlato a DAZN, in seguito al successo casalingo per 1-0 contro l’Atalanta. Una vittoria fondamentale per i viola nella corsa a un piazzamento europeo.LA MIGLIOR FIORENTINA DELL'ERA COMMISSO DOPO 30 GIORNATE - "Bisogna dire grazie alla società e al presidente, che ha costruito una squadra forte con valori tecnici e umani. I dirigenti mi sono sempre stati vicini e i ragazzi stanno facendo un grande percorso. Se siamo a questo punto della classifica e ci stiamo giocando l'Europa oltre ai quarti di Conference, il merito è davvero di tutti. Grande entusiasmo, bisogna cavalcarlo senza porci nessun limite".

SENTITE DI ESSERE FORTI - "Sono d'accordo, il percorso di questa squadra passa anche attraverso la difficoltà. Abbiamo ricevuto tante critiche, ma la squadra non ha mai mollato. Sono grandi professionisti, lo sapevo che prima o poi avremmo trovato questa qualità di gioco e in fase di non possesso. Oggi abbiamo concesso quasi nulla all'Atalanta, dobbiamo continuare così e adesso viene il bello. Bisogna continuare a spingere"."Io cerco di mettere in condizione i ragazzi nel miglior modo possibile. Siamo partiti con un'idea, poi ci siamo spostato su un altro sistema di gioco e ora abbiamo trovato una quadra che ci piace. Credo che sia il vestito più comodo, ma al di là dei moduli la squadra ha grandi valori umani, fisici e tecnici. Possiamo fare un grande finale e dobbiamo continuare così, con questo spirito e questa fame".

VITTORIA CONTRO IL MAESTRO DI GASPERINI - "Sono felice, ma non era la sfida tra me e Gasperini. Sfida tra Fiorentina e Atalanta, molto difficile e giocata con coraggio. Abbiamo letto tutto con questa gara e tenuto i duelli, difensivi e offensivi. Voglio fare i complimenti ai subentrati, li ringrazio tutti. Si è creata la magia di inizio campionato, dobbiamo andare avanti così".