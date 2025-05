Fiorentina, Palladino: "Le riflessioni di Pradè? Io non sono stato chiamato in causa..."

Getty Images

In vista della sfida trae Bologna, l'allenatore dei Viola Raffaeleha parlato in conferenza stampa. Queste le sue dichiarazioni:"Sapete l'emergenza che abbiamo davanti... avremo fuori Beltran, Folorunsho e Zaniolo mentre. Vediamo come stanno domani e come rispondono alla seduta di oggi. Valuteremo tutto di ora in ora. Eventualmente ci saranno i giovani a disposizione, oggi c'è la Primavera che gioca e da domani aggregheremo qualcuno. La squadra è pronta a tutte le emergenze. Difficile dire chi tra Gud e Kean sia più vicino al rientro: ogni recupero è soggettivo, indicativamente hanno fatto poco: ripeto, vediamo domani ma teniamoci la porta aperta".

"Certo che sento la responsabilità, verso tutti. Sicuramente nelle ultime due-tre partite abbiamo subito una mazzata. La gara di Venezia volevamo vincerla ma non ci siamo riusciti. È stata una settimana negativa ma il gruppo è solido e competitivo. Abbiamo sei punti a disposizione e vogliamo dare un senso a questa coda di campionato"."Intanto faccio i complimenti al Bologna per la vittoria della Coppa: lo faccio alla società, a Italiano e ai calciatori che hanno fatto qualcosa di importante. Mi aspetto un clima sicuramente particolare: arriviamo da una settimana non facile, speravamo di arrivare a questa gara con tutt'altro entusiasmo ma dobbiamo tirare fuori il massimo da questa situazione. Dobbiamo avere delle motivazioni interne molto importanti, sarà una gara con tante difficoltà ma dovremo arrivare con molte motivazioni: conterà tanto l'aspetto mentale".

"Per ciò che riguarda il mercato, parleremo con la società a fine mercato. Analizzeremo tutto. La società ha visto chi ha reso tanto o meno. Dovremo analizzare tutto, la società so che in questo periodo ha lavorato in tal senso. Questi discorsi però sono prematuri da fare: dobbiamo pensare al bene della Fiorentina e rimanere concentrati sulle prossime due gare. Dopo queste gare ci sarà modo di parlare del futuro della Fiorentina"."Dopo le vittorie e le sconfitte vanno sempre fatte delle riflessioni, normale. Soprattutto dopo le sconfitte., di stare concentrato, di recuperare le energie fisiche e mentali e la settimana è stata buona. Credo che a questa partita la squadra arrivi fortemente motivata e i ragazzi ce la metteranno tutta".