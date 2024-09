Fiorentina, Palladino: "Mi aspettavo di più in attacco. Difesa a quattro? Mi piacciono entrambi i sistemi"

Getty Images

Laesce dal Castellani dicon uno 0-0 che da un lato fa ben sperare in termini di fase difensiva, dall'altra racconta di una partita con difficoltà in fase offensiva per la Viola. Il tecnico, intervenuto ai microfoni di Sky nel post partita, ha dato la sua lettura della sfida. Queste le sue dichiarazioni:"Mi aspettavo qualcosa in più in fase offensiva. Ci è mancata lucidità nell'ultimo passaggio e nei duelli offensivi. Potevamo essere più imprevedibili e vincere più contrasti individuali. La squadra ha dato tutto, con grande spirito di sacrificio. Abbiamo giocato una buona fase difensiva contro un avversario che ha messo in difficoltà molte squadre. Non abbiamo rischiato nulla, l'Empoli non ha mai tirato in porta. Nel primo tempo abbiamo attaccato bene, creando diverse occasioni, ma non siamo riusciti a concretizzare. Dobbiamo migliorare sotto questo aspetto, anche se finora abbiamo sempre fatto bene. Non abbiamo subito gol, difendendoci con grande spirito di squadra. Sono due punti persi, vista la mole di gioco creata. Dobbiamo essere più ambiziosi e sviluppare una mentalità vincente per queste partite. Con qualcosa in più, avremmo potuto vincere".

"Mi piacciono entrambi i sistemi di gioco, sia a tre che a quattro. Al di là dei moduli, sono i principi di gioco e la mentalità ad essere importanti. È fondamentale che la squadra riconosca e applichi i principi, indipendentemente dal modulo. Oggi abbiamo giocato con un 4-2-3-1, con buona fluidità. In altre partite possiamo giocare a tre, come contro la Lazio, dove siamo partiti con la difesa a tre e poi siamo passati a quattro nel secondo tempo. Sono contento di come la squadra si sta esprimendo e sta crescendo, raggiungendo maggiore maturità".

"Moise può giocare sia come prima punta in un attacco a tre, sia con due esterni e un trequartista come Gudmundsson. Si trova bene con tutti. È un calciatore forte e importante per noi, lo abbiamo voluto fortemente. Sta dimostrando il suo valore e sta crescendo partita dopo partita. Fisicamente è dominante, vince quasi tutti i duelli. Anche tecnicamente sta migliorando. Ha un ottimo atteggiamento, è un trascinatore. Sono molto contento di lui e di tutto il reparto offensivo. Finora abbiamo creato tante occasioni e segnato molti gol. Tutti gli attaccanti sono stati bravi. Oggi ci è mancato un pizzico di cattiveria, di determinazione nell'attaccare la porta e di lucidità nell'ultimo passaggio. Devo comunque ringraziare gli attaccanti, perché sono i primi difensori".

In conferenza stampa, il tecnico ha poi aggiunto:"Yacine deve ritrovare condizione, ci parlo spesso e sa che ho fiducia in lui. Può giocare in mezzo o più avanti, sta crescendo. Abbiamo lavorato da squadra, abbiamo fatto un solco, percorriamolo"."Non è un discorso di singoli. Anche Kouame ha avuto paloni, idem Gudmundsson e Kean, così come Ikone e Sottil nel secondo tempo. Loro erano coraggiosi, venivano a prenderci anche uomo su uomo. Sia Colpani che Kouame in certe situazioni possono fare molto di più. Però è strano, altre volte abbiamo fatto con qualità e non sono preoccupato".

"Purtroppo ha avuto questo fastidio, non lo avremo a disposizione ma spero di averlo in settimana e usarlo giovedì".