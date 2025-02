Fiorentina, Palladino: "Nessuna tensione con Pradè. Adli deve ancora recuperare"

Getty Images

è intervenuto in conferenza stampa a due giorni dalla sfida contro il Verona. Queste le sue parole: "Spiace aver perso Gudmundsson. Per lui è una stagione travagliata. Speriamo di recuperarlo prima possibile. Gli infortuni fanno parte del gioco. Può capitare che si con centrino in determinate zone di campo. Davanti siamo un po' corti oggi. L'obiettivo è recuperare chi manca."- "Ad Atene torniamo sperando di prenderci una rivincita per la finale dello scorso anno. Il Pana è una squadra storica che sta facendo un bel campionato. L'ambiente è caldo e li studieremo bene. Affronteremo la sfida nel miglior modo possibile"

"Smentisco che ci siano tensioni fra me e Pradè. C'è grande rapporto, fatto di stima e dialogo. Così deve essere. Queste voci che escono, come sempre, danno fastidio. Sono falsità, ne prendo atto. Chi vuole scrivere lo faccia. C'è sempre massimo dialogo. La sconfitta col Como non ha fatto piacere a nessuno. Siamo amareggiati e vogliamo vincere la prossima partita."- "Alcuni giocatori in alcune posizioni rendono più di altri. Qualcuno è arrivato da poco e va inserito in un contesto nuovo. Dobbiamo lavorare. Avere giocatori duttilità è importantissimo. Sulla trequarti Fagioli ci ha giocato domenica. Zaniolo ha già fatto in passato il centravanti. Abbiamo calciatori in quella posizione. L'importante è inserire i nuovi e dar loro anche del tempo"

"Abbiamo avuto una giornata storta. Non abbiamo fatto la nostra miglior partita. L'abbiamo analizzata. Ho chiesto solidità mentale contro le squadre che sono in una posizione di classifica non altissima. Le gare vanno affrontate tutte allo stesso modo. Dobbiamo essere bravi a non perdere punti contro Como, Monza, Venezia... E per questo serve solidità mentale. Valentini? Sono felice del suo percorso e sta facendo bene a Verona""Sono felice di giocare per una coppa. Non deve essere penalizzante. Sappiamo che gli impegni sono tanti. Le squadre che sono uscite dalla Champions non so se avranno un vantaggio, dobbiamo guardare solo in casa nostra"

"Ha grande qualità. Lo vedo centrocampista, e all'occorrenza trequartista. Col Como sono stato obbligato per l'avanzamento di Zaniolo e avevo diverse assenze. Per me può fare benissimo il centrocampista""Ha avuto una contusione al piede che si è portato dietro. Cerchiamo di capire quando può rientrare. Vediamo. Ha stretto i enti in questo periodo giocando anche a mezzo servizio. Dobbiamo recuperarlo al 100%"- "Ha avuto una distorsione 2 settimane fa. Sta meglio ma serve del tempo. Sto pensando alla formazione provando cose nuove. cerchiamo la soluzione migliore. Non dipende dal sistema di gioco. I ragazzi devono capire che vanno affrontate le partite con la massima intensità. Mi serviranno tutti i miei ragazzi"

"Se i risultati non arrivano le responsabilità sono mie. Bene che io venga criticato lasciando tranquilli i ragazzi, che danno sempre il massimo. La Conference è importante, io non vedo l'ora di giocarla. Speriamo di vincerla arrivando in fondo""Mi auguro che Zaniolo possa essere la rivelazione. E' arrivato qui con grande umiltà ma gli manca un po' di ritmo gara, spero che trovi subito la continuità di gioco. Mi aspetto una grande fase finale"- "Sicuramente prima prendevamo pochissimi gol rispetto alla normalità. Oggi ne prendiamo qualcuno in più. Abbiamo una bella media in totale, siamo in linea. Dobbiamo migliorare fare di più. Il Verona è una buona squadra. Sta facendo anche risultati. Alterna buone prestazioni a qualche calo. Ma è una squadra temibile in uno stadio caldo. Dobbiamo essere bravi a non sottovalutare nulla. Le gare sono tutte difficili"

"Serve una partita vera. Dobbiamo capire i momenti della partita. Davanti ci serve uno score migliore da parte dei ragazzi oltre Kean. Questo è compito mio."