Fiorentina, Palladino nome in pole per la panchina

12 minuti fa



Ormai il destino di Vincenzo Italiano sembra segnato: a fine anno, al termine di tre stagioni alla guida della Fiorentina, lascerà Firenze per andare a sposare un'altra piazza. E proprio per questo è già partito il toto-nomi per quanto riguarda il possibile successore del siciliano. Ma il Corriere dello Sport ha le idee piuttosto chiare: sarà Raffaele Palladino, con tutta probabilità, a sedere sulla panchina gigliata.



PROFILO - Una scelta che andrebbe a ricalcare il lavoro che ha fatto Vincenzo Italiano andando a scegliere un allenatore che predilige idee affini a quelle dell'ex Spezia. Secondo il quotidiano, Rocco Commisso è pronto a mettere sul piatto un biennale con opzione per il terzo anno per provare a convincere l'attuale allenatore del Monza.