Fiorentina, Palladino: "Partiamo sfavoriti, ma mi piace. Ci serve lo spirito dell'Inter"

Raffaele Palladino è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della semifinale di Conference League fra Fiorentina e Betis Siviglia. Queste le sue paroel: "Sì, è stata una sorpresa anche per me il rinnovo. Me lo ha comunicato il presidente Commisso poco fa. È un oroglio ed è un attestato di fiducia per me. Ringrazio i direttori Ferrari, Pradè e Goretti perché abbiamo fatto un grande percorso insieme. Abbiamo una responsabilità in più che ci stimola a portare la Fiorentina il più in alto possibile. Vogliamo portare la Fiorentina in finale e proveremo a farlo con tutte le nostre energie".

' - "Indubbiamente abbiamo studiato la gara d'andata: abbiamo affrontato una squadra forte ma dobbiamo e possiamo fare meglio tecnicamente. Abbiamo sbagliato delle cose che solitamente non falliamo. La squadra è carica e sta bene. Domani insieme ai nostri tifosi saremo 22.000 e questa sarà la nostra arma in più".- "Intanto faccio i complimenti all'Inter e a Inzaghi, da italiano è un orgoglio vedere un'italiana in finale: ieri ho visto calciatori stremati che però non hanno mollato fino alla fine e questo dovremo farlo anche noi, dando tutto dall'inizio alla fine. Lo spirito deve essere quello di dare battaglia dal primo all'ultimo secondo".

- "Noi domani dobbiamo subito partire forte, dando una forte impronta alla partita. Abbiamo un fuoco dentro che però dobbiamo saper gestire: servirà la maturità per capire i momenti della partita. Si giocherà sia nella fase di possesso che in quella di non possesso. La gara di domenica a Roma ci insegna che non sempre chi gioca bene vince le partite".- "Intanto pensiamo alla gara di domani, al campionato penseremo da venerdì. Noi vogliamo essere competitivi sia in coppa che in campionato".- "Quella degli ultimi due mesi, dalla ripresa di Napoli in poi. Abbiamo cambiato sistema e modo di pensare. C'è una maturità diversa. Possiamo ancora migliorare ma voglio vedere una squadra che sappia mettere in difficoltà gli avversari".

- "Si allena con la squadra da qualche giorno e sta bene, Cataldi ha avuto un risentimento muscolare giovedì e non sarà a disposizione".- "In quel ruolo lì abbiamo varie soluzioni: può giocarci Mandragora, Adli ma anche Fagioli. Tutti bravi a giocare da play. Penso che a Roma abbiano giocato bene da mezzali anche Richardson e Ndour. Ho provato varie soluzioni ma non voglio dare vantaggi a nessuno".- "Conosciamo la qualità e i valori del Betis, che ci ha messo in difficoltà all'andata: nell'uno vs uno ha giocatori di grande qualità ma ci abbiamo lavorato tanto. Sappiamo che dovremo fare una gara di duelli. Che giochi Lo Celso dal 1', stavolta, o no sarà indifferente".

- "Servirà maturità. Servirà capire quali saranno i momenti della partita. Si potrà andare ai supplementari, è tutto aperto. Serviranno mentalità e fiducia. Dovremo dare tutto. Io sento un grande senso di responsabilità verso questi ragazzi, perché sentivano una grande voglia di rivalsa per le finali perse e io in questi giorni non ho dormito per preparare la gara di domani".- "Avendo un gol di svantaggio partiremo sfavoriti dunque servirà una "remuntada" ma noi nelle difficoltà veniamo sempre fuori. Ce la metteremo tutta, i ragazzi daranno il massimo. E' bello giocarsi un passaggio in finale, è la gara più importante della mia carriera ma siamo tutti sullo stesso piano".

Noi abbiamo un ottimo equilibrio di squadra. Non dovremo farci prendere dall'ansia e dalla foga di sbloccare la partita. Servirà attenzione ai dettagli e ai particolari. Poi con la qualità e il nostro gioco vogliamo imporci sugli avversari".- "Sì, guardavo questo dato col mio staff di recente: siamo la seconda squadra in Serie A per gol fatti fuori area. È un dato che negli ultimi anni è calato ma noi dobbiamo sfruttarlo più che possiamo".- "Sono un'ipotesi i rigori... vedremo chi ci sarà in campo allora: lascerò libertà ai calciatori per andare dal dischetto".

- "Io non me lo aspettavo nemmeno, è stata una mossa a sorpresa della società che mi dà fiducia. Mi stimola sicuramente a fare sempre meglio, non è che mi lascia tranquillo. La squadra è cresciuta e questo mi ha fatto molto piacere. Abbiamo iniziato un percorso a luglio che vogliamo finire bene, poi ripartiremo più forti di prima. Ho la sensazione che si sia creata una base solida".