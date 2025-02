Fiorentina, Palladino: "Per Zaniolo è un sogno essere qui. Fagioli voleva fortemente venire qui"

Getty Images

è intervenuto in conferenza stampa a due giorni dalla partita fra Fiorentina ed Inter, sfida sospesa a dicembre a causa del malore occorso ad Edoardo Bove: "Ci sono state otto uscite e cinque entrate. C'è sempre stata sintonia col club. Tutto è stato fatto per creare una Fiorentina sempre più forte. Il lavoro è stato grandissimo. I dirigenti hanno lavorato 24 ore al giorno pe ril bene della società. Sono molto soddisfatto. Sono arrivati giocatori importanti che daranno un valore aggiunto alla rosa che già era all'altezza"

- "Servirà far integrare subito i ragazzi nel nostro gurrpo, che è compatto. Tanti di loro però già si conoscono. Questa cosa succederà naturalmente. L'inserimento tecnico invece è compito mio. Abbiamo preso giocatori molto bravi che ci daranno una grande mano. Dovremo essere camaleontici.""I giocatori forti vengono richiesti, e questo è successo. Ci sono stati contatti e delle offerte, di cui però si occupa la società. Parliamo di un ragazzo della Nazionale. Lui è il nostro grande acquisto. Va dato atto al ragazzo e alla società, oltre che a Commisso. La società è solida e sa cosa vuole. Questo è un bene. Sono felice che sia rimasto, è un bel segnale per tutto l'ambiente."

- "Saranno assenti i nuovi e saremo pochi: 14, con due calciatori che vogliamo recuperare. Ma faremo una grande partita, dovremo essere ancora più squadra. Aggregheremo qualche primavera. Abbiamo Adli che ha preso un colpo alla caviglia, ma vediamo cosa succederà nei prossimi due allenamenti. Modulo? Tutte le operazioni sono state concordate. Possiamo usare le nostre ali anche da centrocampisti. L'importante non focalizzarsi su un unico sistema.""Non l'ho cnvinto, lo era già. Ho sentito un ragazzo maturo e carico di venire da noi con grande ambizione. Fisicamente sta bene. Ho avuto una piacevole sensazione. La sua è una bella storia, torna da dove è partito e il suo sogno si è avverato. Lui è un trequartista, ma può fare diversi ruoli."

"Parlare di fallimento per un giocatore che va al Milan mi sembra assurdo. Si è creata questa situazione e lui l'ha presa in considerazione. Dobbiamo ringraziare Riccardo per quello che ha fatto a Firenze. Io credo che abbia dimostrato il suo valore, ha dato una grande mano alla squadra"- "Edo è con noi, sta vivendo la quotidianità della Fiorentina e del Viola Park. Ancora devo chiedergli se verrà con noi in panchina con l'Inter"- "Siamo tanti in gruppo, 20 elementi. Caprini è molto bravo, verrà aggregato con noi in prima squadra. Stiamo parlando di un giocatore forte che può fare anche l'esterno. Puntiamo molto sul settore giovanile ed il presidente è contento"

- "Ha fatto un ottimo primo tempo con il Genoa. Sta crescendo molto, ha avuto dei alti e de bassi ma l'ìmpegno non è mai mancato. Deve migliorare ma crediamo molto in lui"- "Ho ringraziato tutti per il mercato che è stato fatto. Ieri i tre direttori e il presidente hanno ricevuto i miei complimenti. Ho capito quanto tengono alla Fiorentina e quanto la vogliono portare in alto. Adesso toccherà a me dare il massimo per portare la Fiorentina verso i suoi obbiettivi. Non mi piace collocare una squadra, serve lavorare. Dobbiamo migliorare i punti del girone d'andata, ne abbiamo fatti tanti ma ne vogliamo fare ancora di più"

- "Dobbiamo preparare due partite completamente differenti, anche se l'avversario sarà lo stesso. Lunedì avrò a disposizione i nuovi acquisti, quindi imposteremo la partita in modo diverso""È un calciatore forte, mi è sempre piaciuto. Ha grande duttilità e dinamismo. Può giocare in qualsiasi modo e ovunque a centrocampo. La Fiorentina ha fatto un grande acquisto. In questi mesi abbiamo avuto qualche mancanza in quel ruolo, e lui ci darà una grande mano. Ha voluto fortemente venire a Firenze"

"Sappiamo che ne possiamo inserire solo tre di nuovi, dobbiamo ragionarci bene. Mi son già fatto un'idea"- "Lo vedo come sotto punta o trequartista. È un calciatore box to box, ci da una caratteristica che in squadra non avevamo. Sono molto felice del suo acquisto"- "Bellissimo, abbiamo tanti calciatori che ambiscono alla Nazionale. La Fiorentina vuole crescere, e questa è la strada migliore""Gli mancava il gol, l'ha fatto ed è felice. L'ho visto sempre meglio nelle ultime settimane, anche se non avesse segnato sarei stato felice della sua prestazione. Cito anche Pongracic, che è rientrato alla grande sta facendo bene"