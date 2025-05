Fiorentina, Palladino: "Questa è una ferita, ora devo essere bravo io. Perché ho tolto Fagioli"

Getty Images

Il tecnico dellaRaffaeleha parlato a Sky dopo l'eliminazione dalla Conference League in semifinale col Betis:"C'è delusione, rammarico. Loro hanno tanti campioni, uno di questi l'ha sbloccata e noi siamo stati bravi a rimetterla in piedi, poi potevamo anche trovare il terzo goal di Gosens. Potevamo gestire meglio la transizione del 2-2 sul rilancio del portiere, ma non posso dire nulla ai miei ragazzi, sono orgoglioso di loro perché hanno dato tutto, fino alla fine. Adesso dobbiamo pensare al campionato, abbiamo altri 9 punti a disposizione per migliorare la classifica".

- "Questa è una ferita, adesso devo essere bravo io a gestire un gruppo di grandi uomini che finora ha sempre saputo reagire. In campionato ci sono ancora tanti scontri diretti e la nostra forza deve essere questa, c'è delusione ma non dormiremo e la cancelleremo".- "Nel calcio ci sono i duelli individuali, purtroppo Pongracic ha avuto un secondo di ritardo nella reazione che ci è costato caro. Loro hanno giocato solo in transizione, sui duelli. Sono cose provate e riprovate tante volte in settimana, una disattenzione può capitare ma se vuoi ambire alla finale devi stare attento a queste piccole cose che diventano grandi cose".

- "Ha giocato 88 minuti, l'ho sostituito per dare freschezza e vivacità. Mi dispiace vederlo deluso, ma era stato ammonito e io credo in tutti i miei ragazzi, ci sono anche gli altri. Ho preferito la fisicità di Folorunsho in mezzo".