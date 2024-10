Fiorentina, Palladino: "Reazione da squadra. Bove? Chi capisce di calcio vede il lavoro che fa. E su Kean..."

Getty Images

, allenatore della Fiorentina, ha rilasciato un'intervista a Sky Sport dopo la vittoria ottenuta in casa del San Gallo per 2-4: “Ho la fortuna di avere un grande staff, che guarda dove si può far male agli avversari all’intervallo. Nei primi cinque analizziamo, poi facciamo vedere quello che dobbiamo fare e ciò che non stiamo facendo bene. Poi è la squadra che fa bene e spesso succede ciò che è successo oggi. Sono contento della reazione della squadra, sono stati bravi”.PRESSING OFFENSIVO - “Anche nel primo tempo abbiamo interpretato bene la partita ma sapevamo che in casa loro arrivavano con una pressione forte. Non c’era fluidità nel primo tempo ma nel secondo tempo siamo stati bravi soprattutto con Ikoné e Sottil che hanno alzato la qualità. Non era facile reagire così e faccio i complimenti a chi ha giocato bene. Tutti quanti hanno fatto bene, sono contento perché i ragazzi meritavano una bella prestazione”.

“Sono felice che stia facendo bene. Chi capisce di calcio vede il grande lavoro che fa. È il nostro jolly, potrebbe giocare ovunque, è intelligente ed è anche molto maturo e vede calcio".“Era la nostra idea nel costruire la squadra. Ho chiesto giocatori di palleggio e grande dinamismo. Adli e Cataldi hanno grande dinamismo ma Richardson ha fatto una grande partita e diventerà un grande giocatore. In questo momento ho tre centrocampisti forti e dobbiamo anche recuperare Mandragora”.“Mi auguro di sì, ho un grande staff medico. Non è facile, ha preso una bella botta a Lecce ma ci proviamo. Se non dovesse farcela abbiamo valide alternative che hanno fatto bene. Sono tranquillo”.